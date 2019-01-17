В Боровске начнется охота на бродячих животных

17.01.2019 19:52 162

Администрация Боровска запланировала на завтра рейд по отлову бродячих животных.

В прошлом году жители районного центра пострадали от нападения бешеной собаки, с тех пор чиновники обеспокоены безопасностью горожан. Как сообщил журналистам портала Obninsk.name заместитель мэра по коммунальной части, в администрацию поступали жалобы на бродячих собак, и чиновники, договорившись с подрядчиком, организовали отлов.

Чиновник надеется, что боровчане с пониманием отнесутся к этой акции и не выпустят завтра на улицу домашних питомцев без ошейников и бирок с данными владельцев.