Лже-газовщица за один день обокрала двух старушек

17.01.2019 15:42 277

Полиция предупреждает калужан об участившихся случаях краж с участием лже-газовщиков. Как правило, злоумышленники проникают в квартиры под предлогом проверки газового оборудования.

Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, вчера в дежурную часть обратилась 88-летняя бабушка, сообщив о краже. Доверчивая пенсионерка впустила в дом женщину, представившуюся сотрудницей газовой службы. После непродолжительного пребывания в квартире, та ушла, прихватив 25 тысяч рублей.

В тот же день аналогичным образом обокрали 81-летнюю пенсионерку на соседней улице Калуги. Там мнимая газовщица поживилась золотыми изделиями, валютой и деньгами, на 47 тысяч рублей.