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Три пожара и одно ДТП ликвидировали спасатели за сутки

17.01.2019 15:26 0 131
Три пожара и одно ДТП ликвидировали спасатели за сутки

За минувшие сутки спасательные службы регионального МЧС потушили 3 пожара и ликвидировали последствия 1 ДТП, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, в Мещовском и Малоярославецком районах погасили жилые дома, а в Обнинске – строительный мусор. А в Жиздринском районе сотрудники МЧС работали на автодороге «Жиздра-Людиново», где произошло столкновение двух автомобилей.


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