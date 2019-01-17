Рецидивист, обокравший свою мать, вернется в тюрьму

17.01.2019 13:44 218

Жителя Медынского района осудили за хищение денег с чужого банковского счета.

Так мужчина, получивший доступ к счету потерпевшей через интернет-приложение, небольшими суммами переводил себе на мобильный телефон. Всего таким образом он похитил у женщины 57 000 рублей.

Когда женщина, обнаружив пропажу, обратилась в полицию, личность вора установили: им оказался ее собственный сын, ранее уже судимый за тяжкое преступление.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил рецидивиста, обокравшего мать, к двум с половиной годам колонии строгого режима.