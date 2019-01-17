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Калужские приставы сообщают о распродаже имущества должников на аукционах

17.01.2019 19:00 0 714
Калужские приставы сообщают о распродаже имущества должников на аукционах

12 и 13 февраля 2019 года в Калуге пройдут аукционы по продаже имущества должников, арестованного калужскими судебными приставами.

Как сообщила пресс-служба регионального УФССП, с молотка пойдут десятки земельных участков в Калуге, Жуковском, Бабынинском, Малоярославецком и Сухиничском районах области; десять квартир, которые находятся в Калуге, Обнинске, Бабынинском, Дзержинском и Жуковском районах, а также нежилые помещения, дома и право аренды земельного участка.


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