Калужские приставы сообщают о распродаже имущества должников на аукционах

12 и 13 февраля 2019 года в Калуге пройдут аукционы по продаже имущества должников, арестованного калужскими судебными приставами.
Как сообщила пресс-служба регионального УФССП, с молотка пойдут десятки земельных участков в Калуге, Жуковском, Бабынинском, Малоярославецком и Сухиничском районах области; десять квартир, которые находятся в Калуге, Обнинске, Бабынинском, Дзержинском и Жуковском районах, а также нежилые помещения, дома и право аренды земельного участка.
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