В Жуковском районе штрафовали невнимательных водителей

17.01.2019 13:23 248

Сотрудники Госавтоинспекции провели в Жуковском районе профилактическое мероприятие «Ребенок – пассажир, пешеход!» с целью напомнить водителям о необходимости использования удерживающих устройств при перевозке детей.

Так, за время проведения акции троих нерадивых автолюбителей оштрафовали на 3000 рублей за неправильную перевозку детей.

Еще три протокола составили инспекторы ГИБДД на непристегнутых ремнем безопасности водителей и два на тех, кто не пропустил пешеходов.