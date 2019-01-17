Хозяину резиновой квартиры в Тарусском районе светит три года тюрьмы

17.01.2019 13:05 184

В одной из квартир Тарусского района фиктивно прописались 32 иностранных гражданина.

Как сообщила пресс-служба УМВД области, местный житель в течение года регистрировал на своей жилплощади граждан ближнего зарубежья. На сегодняшний день полиция инкриминирует ему 40 эпизодов нарушения миграционного законодательства. Хозяину резиновой квартиры грозит до трех лет тюрьмы.