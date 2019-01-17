В ближайшее время калужан ожидает непогода

17.01.2019 12:54 467

ГУ МЧС России по Калужской области предупреждает о непогоде: сегодня, 17 января, в ближайший час ожидается усиление юго-западного ветра с резкими порывами до 12-17 м/с.

Ветреная погода сохранится до конца суток и ночью 18 января.

При сильном ветре МЧС не рекомендует без необходимости выходить из помещения.