На Яченке встал крепкий лед

17.01.2019 12:26 187

На сегодняшний день, 17 января, на основных реках и озерах области установился ледостав.

По сообщению Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Калужской области, минимальная толщина льда наблюдается на реке Угре: 18-20 см. На Оке – 21-28 см с промоинами, а на Протве – 23 см.

Лед на любимом калужанами Яченском водохранилище крепкий: 29-31 см.