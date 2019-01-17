Грибной бизнесмен пойдет под суд за самоуправство

17.01.2019 11:41 997

Полиция Медынского района передала в суд расследованное уголовное дело о самоуправстве.

Летом 2018 года один из фигурантов дела нанял местного жителя на сезонную работу в виде скупки грибов у населения. Некоторое время работник исправно передавал нанимателю очередную партию грибов, но вдруг перестал выходить на связь. Бизнесмен собрал приятелей и поехал разбираться с скупщиком. Потребовав вернуть выданные на грибы деньги, он получил отказ, после чего вывез из дома сотрудника имущество в счет долга.

Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, полиция нашла и вернула работнику похищенное, а на предпринимателя завела уголовное дело.