Пять лет тюрьмы грозит боровскому лихачу, сбившему человека насмерть

17.01.2019 11:00 48

Водитель, насмерть сбивший человека в Боровском районе, предстанет перед судом.

В августе 2018 года 29-летний боровчанин , ехал по автодороге «Московское большое кольцо» - Митяево слишком быстро и невнимательно. Неверно оценив дорожную обстановку, он наехал на пешехода, который скончался на месте от полученных травм.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, виновнику ДТП грозит тюремный срок до пяти лет и лишение прав управления автомобилем на три года.