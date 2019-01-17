Мимо кассы: продавец обворовал работодателя на 166 000 рублей

17.01.2019 10:50 77

Представитель торговой компании Боровского района пожаловался в полицию на вороватого сотрудника.

Как выяснилось, продавец торговой точки продал дорогостоящий товар, а именно металлические конструкции, а деньги оставил себе. Через некоторое время он решил признаться начальству. Проведенная ревизия подтвердила отсутствие в кассе 166 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, предприимчивому торговцу грозит до шести лет тюрьмы по уголовной статье за присвоение и растрату.