В Калуге и пригородах отключат свет

17.01.2019 09:46 184

Сегодня, 17 января, в Калуге и пригородах пройдет плановое отключение электроэнергии, сообщил филиал «Калугаэнерго».

Так с 09:00 до 13:00 света не будет по адресу ул. Суворова, дом 65

С 09:00 до 17:00 без электричества останутся жители Черносвитино и Волково.