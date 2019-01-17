Работники Перемышльского агрокомплекса попались на краже зерна

Полиция Перемышльского района завела уголовное дело по факту кражи зерна со склада животноводческого комплекса.
Как сообщила пресс-служба УМВД области, двое работников предприятия с октября по январь свободно выносили зерновые для собственных нужд и на продажу.
Общая сумма ущерба составила 42 000 рублей.
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