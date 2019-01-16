Несколько калужских улиц останутся без воды

16.01.2019 17:16 61

Завтра, 17 января, в связи с проведением ремонтных работ на водоводе по ул. Азаровская без холодной воды останутся следующие адреса: - ул. Азаровская, дома 1-49, -ул. Прирельсовая, -ул. Станционная и пер. Станционный, -ул. Карьерная, -1-й и 2-й пер. Карьерный, - проезд Терепецкий, - ул. Московская, дома 312-324.



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