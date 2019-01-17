Прокуратура Спас-Деменска выбила 200-тысячный долг по зарплате

17.01.2019 07:00 271

Прокуратура Спас-Деменского района обнаружила нарушения трудового законодательства в деятельности лесхоза.

Так, за 2017-й год 5 работников предприятия недополучили более 200 000 рублей. Как сообщила пресс-служба ведомства, прокурор района в 2017 году предъявил в суд исковые заявления о взыскании с организации начисленной, но не выплаченной заработной платы, и его требования были удовлетворены.

Дело было передано приставам, но их меры оказались недостаточными. Спасло положение привлечение прокуратурой должностных лиц организации к ответственности и задолженность перед работниками погасили.