Международный симпозиум каменных скульптур пройдет под Боровском

17.01.2019 08:00 176

В этом году на территории области впервые состоится международный симпозиум каменных скульптур под названием «Культура. Код. Камень».

Мероприятие примет комплекс «Этномир» в Боровском районе. Именно туда приедут представить свои работы десять скульпторов из разных стран мира.

Как сообщает портал Obninsk.name, каждый участник в своей скульптуре отразит культурную особенность своего народа или страны, чтобы зрители через искусство начали лучше понимать его соотечественников.



Симпозиум проводится по инициативе международного благотворительного общественного фонда «Диалог культур – единый мир» и пройдет в период с 27 апреля по 26 мая.