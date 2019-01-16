Водителя, предъявившего фальшивые права, оштрафовали на 15 000 рублей

16.01.2019 20:15 170

Суд вынес приговор жителю Брянской области, пойманному с поддельными правами.

Приобретя у неустановленных лиц липовый бланк водительского удостоверения на свое имя, мужчина использовал его при вождении автомобиля. Однажды он был остановлен на трассе и предъявил инспектору липовый документ.

Как сообщила прокуратура Думиничского района, суд решил наказать владельца фальшивки штрафом в 15 000 рублей.