Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 16 января
$ 67.08 0.11
76.95 0.12
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

12 лет грозит обнинскому предпринимателю за дачу взятки

16.01.2019 14:44 0 249
12 лет грозит обнинскому предпринимателю за дачу взятки

45-летний житель Санкт-Петербурга, давший взятку должностному лицу, предстанет перед судом.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Обнинска, мужчина передал 175 тысяч рублей сотруднику отдела по вопросам миграции ОМВД России, чтобы тот не привлекал его компанию к административной ответственности. Так как сотрудник органов заранее предупредил о поступившем ему предложении, операция проходила под контролем оперативников.

Взяткодателя задержали, ему грозит реальный срок до 12 лет лишения свободы.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Несколько калужских улиц останутся без воды 16.01.2019 17:16

С начала года добровольцы спасли из огня имущества на 50 тысяч рублей 16.01.2019 13:38

7 лет колонии получил распространитель наркотиков в Думиничах 16.01.2019 13:19

Калужанку, задолжавшую банку, не пустили в самолет 16.01.2019 13:04

Продавщица калужского бутика обокрала покупательницу 16.01.2019 12:01

Под Калугой «Шевроле» не уступила дорогу «Киа» 16.01.2019 11:14

В столкновении машины с ограждением пострадал пассажир 16.01.2019 11:08

В Обнинске молодежь не поделила перекресток 16.01.2019 11:03

Вчера на дорогах области три человека пострадали в авариях 16.01.2019 10:57

Несовершеннолетним вейперам больше не продадут электронные сигареты 16.01.2019 10:50

Народные новости
707 12
natalishumaher
1670 7
ufo_77
2953 11
NDM

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

Шакалы-похоронщики расставили круглосуточные патрули по всей Калуге

Открыт прием заявок на курс «Ростелеком. DataTalks»

Что вы знаете о черных похоронных агентах? Чем рискуете, открыв им дверь?

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Как оформить узкую и длинную кухню?

Онлайн страхование машины

Поверхностный водоотвод: преимущества и особенности

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.