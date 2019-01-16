12 лет грозит обнинскому предпринимателю за дачу взятки

16.01.2019 14:44 249

45-летний житель Санкт-Петербурга, давший взятку должностному лицу, предстанет перед судом.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Обнинска, мужчина передал 175 тысяч рублей сотруднику отдела по вопросам миграции ОМВД России, чтобы тот не привлекал его компанию к административной ответственности. Так как сотрудник органов заранее предупредил о поступившем ему предложении, операция проходила под контролем оперативников.

Взяткодателя задержали, ему грозит реальный срок до 12 лет лишения свободы.