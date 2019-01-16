С начала года добровольцы спасли из огня имущества на 50 тысяч рублей

16.01.2019 13:38 143

Для улучшения противопожарной защиты населения, в области создаются добровольные пожарные объединения.

Так, на сегодняшний день, группировка добровольных пожарных составляет 13653 человека и 373 единицы техники.

Как сообщила пресс-служба регионального Управления МЧС, с начала 2019 года добровольцы Калужской области 5 раз принимали участие в тушении пожаров в качестве дополнительных сил, а один пожар потушили самостоятельно. Также они спасли имущество калужан на сумму более чем 50 000 рублей.