Крещенские купания будут охранять более 400 человек

16.01.2019 19:00 170

Для обеспечения безопасности крещенских купаний, Центром Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Калужской области взято под надзор 48 купелей.

Так, калужане смогут искупаться в Сероводородных озерах и источнике в деревне Колюпаново, а жители Обнинска будут праздновать в проруби на реке Протве.

Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, всего по области более 400 человек будут следить за проведением праздника Крещения Господня.