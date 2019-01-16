7 лет колонии получил распространитель наркотиков в Думиничах

Сухиничский районный суд вынес приговор жителю Брянской области за покушение на сбыт наркотиков.
Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, осужденный, действуя в составе банды, получил указание от руководителя забрать из тайника на территории Думиничского района 600 граммов наркотического средства для последующего распространения среди потребителей.
Когда он прибыл на место закладки, его задержала полиция.
Смягчив приговор за признание вины, суд назначил ему наказание в виде 7 лет колонии особого режима.
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