Калужанку, задолжавшую банку, не пустили в самолет

16.01.2019 13:04 611

Калужанку, задолжавшую выплаты по кредиту, не пустили в самолет, улетавший за границу.

Несмотря на то, что в преддверии новогодних праздников УФССП области не раз предупреждало жителей региона о необходимости рассчитаться с долгами, гражданка, собравшаяся на курорт, свою задолженность перед банком гасить не собиралась. Как сообщает пресс-служба ведомства, деньги на погашение приставы взимали из заработной платы женщины, но к моменту вылета она оставалась должна ещё 34 000 рублей основного долга и 16 000 рублей исполнительского сбора.

Зная об ограничении на выезд за рубеж, калужанка понадеялась на русский авось и приобрела путевки. Но в столичном аэропорту в самолет ее не пустили.