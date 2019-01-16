Под Калугой «Шевроле» не уступила дорогу «Киа»

Вчера, 15 января, около полудня, на автодороге Р132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» обход г. Калуги столкнулись две иномарки.
43-летний водитель «Мазды», поворачивая налево, не уступил дорогу мчавшемуся навстречу автомобилю «Киа».
В результате аварии пассажирка «Киа» пострадала, получив травмы, сообщило УМВД России по г. Калуге.
|
Несколько калужских улиц останутся без воды 16.01.2019 17:16
12 лет грозит обнинскому предпринимателю за дачу взятки 16.01.2019 14:44
7 лет колонии получил распространитель наркотиков в Думиничах 16.01.2019 13:19
Калужанку, задолжавшую банку, не пустили в самолет 16.01.2019 13:04
Продавщица калужского бутика обокрала покупательницу 16.01.2019 12:01
В столкновении машины с ограждением пострадал пассажир 16.01.2019 11:08
В Обнинске молодежь не поделила перекресток 16.01.2019 11:03
Вчера на дорогах области три человека пострадали в авариях 16.01.2019 10:57
Несовершеннолетним вейперам больше не продадут электронные сигареты 16.01.2019 10:50
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: