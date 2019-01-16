Под Калугой «Шевроле» не уступила дорогу «Киа»

16.01.2019 11:14 458

Вчера, 15 января, около полудня, на автодороге Р132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» обход г. Калуги столкнулись две иномарки. 43-летний водитель «Мазды», поворачивая налево, не уступил дорогу мчавшемуся навстречу автомобилю «Киа». В результате аварии пассажирка «Киа» пострадала, получив травмы, сообщило УМВД России по г. Калуге.



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