В столкновении машины с ограждением пострадал пассажир

16.01.2019 11:08 336

Утром ,15 января, на 185-м километре автодороги М-3 «Украина» 45-летний мужчина за рулем «Лифана» не справился с управлением. В результате китайский автомобиль влетел в дорожное ограждение. Как сообщил МОМВД России «Бабынинский», в результате ДТП пострадал 31-летний пассажир автомашины, получивший травмы.



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