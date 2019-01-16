В Обнинске молодежь не поделила перекресток

16.01.2019 11:03 312

Вчера,15 января, в полночь в Обнинске столкнулись два автомобиля.

На перекрестке улиц Ленина и Кутузова 19-летний юноша за рулем автомашины «Равон» въехал в «Шевроле» под управлением 23-летнего молодого человека.

В аварии пострадал пассажир автомашины «Шевроле», молодой человек 25 лет, получивший различные травмы, сообщил ОМВД России по г. Обнинску.