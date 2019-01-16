Вчера на дорогах области три человека пострадали в авариях

16.01.2019 10:57 18

Вчера, 15 января, на территории Калужской области три человека пострадали в трех авариях. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 809 нарушений Правил дорожного движения. Так, 7 человек сели за руль в нетрезвом виде, 8 водителей нарушили правила перевозки детей, а 43 пешехода неправильно переходили проезжую часть.



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