Несовершеннолетним вейперам больше не продадут электронные сигареты

16.01.2019 10:50 30

С 6 января 2019 года в Калужской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи электронных сигарет и компонентов к ним.

Теперь, в соответствии с ним, продажа несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, а так же никотиновых и безникотиновых жидкостей для их заправки запрещена.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, продавцы, нарушившие новый закон, будут оштрафованы: физические лица на три-пять тысяч рублей, а организации на сумму от тридцати до пятидесяти тысяч.