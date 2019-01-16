Калужанин обокрал пьяного отчима, но вскоре попался

16.01.2019 10:08 90

Молодой калужанин обокрал отчима, сняв деньги с его счета.

Воспользовавшись опьянением родственника после праздника, он вытащил у него из кармана паспорт и банковскую карту, и, используя персональные данные и реквизиты платежного средства, перевел в букмекерскую контору 12 500 рублей. Сделав несколько ставок на спорт, предприимчивый пасынок перечислил на свой счет оставшиеся средства и вернул карту и документы на место.

Когда потерпевший решил оплатить покупки, он обнаружил, что денег на счету нет, и обратился в полицию. Как сообщает пресс-служба калужского УМВД, пасынок, на которого завели уголовное дело за кражу, раскаялся и пообещал похищенное отчиму вернуть.