Липовый сотрудник банка ограбил жительницу Обнинска

16.01.2019 09:58 92

Жительница Обнинска обратилась в полицию с заявлением о хищении денег с банковской карты.

Женщине позвонил неизвестный, назвавшийся представителем службы безопасности ее банка, и сообщил, что с принадлежавшего ей счета кто-то пытался снять деньги. При этом он заявил, что именно так действуют мошенники, и, чтобы обезопасить накопления, надо перевести их на другой счет. Сотрудник банка был столь убедителен, что хозяйка карты сообщила ему все реквизиты и код, полученный по смс, потеряв в результате 7 000 рублей со счета.

Опомнившись, женщина перезвонила мошеннику, но услышала автоответчик.

В настоящее время мнимого сотрудника банка разыскивает полиция, сообщила пресс-служба областного УМВД.