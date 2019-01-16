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Предприниматель лишился 23 килограмм икры и попался на взятке

16.01.2019 09:44 0 126
Предприниматель лишился 23 килограмм икры и попался на взятке

В конце прошлого года полиция Людиново изъяла ум естного предпринимателя 170 банок контрафактной красной икры весом более 23 кг.

Хозяин деликатеса попытался откупиться от стражей порядка, предложив 30 000 рублей в качестве взятки, но полицейский сообщил об этом начальству. Передача денег проходила под оперативным контролем, факт дачи взятки задокументировали сотрудники отдела экономической безопасности и передали материалы в Следственный комитет.

Как сообщает пресс-служба МОМВД "Людиновский", подкуп должностного лица наказывается сроком до восьми лет лишения свободы.


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