Калужскому наркодилеру светит пожизненный срок за 4,5 килограмма наркотиков

16.01.2019 09:09 164

Полиция задержала 41-летнего калужанина с крупной партией наркотиков, приготовленных к закладке в областном центре и близлежащих районах. В автомобиле и квартире наркодилера изъяли около 4,5 кг синтетических наркотических средств, производных «N-метилэфедрон». Как сообщила пресс-служба областного УМВД, задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



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