В столкновении автомобилей в Жиздринском районе пострадал человек

16.01.2019 08:39 136

Сегодня, 16 января, около половины восьмого утра в Жиздринском районе случилось ДТП. На 20-м километре автодороги «Людиново-Жиздра» столкнулись автомобили «Мицубиси» и «Шевроле». В результате аварии пострадал человек, тяжесть полученных им травм уточняют прибывшие на место медики. Обстоятельства происшествия уточняет патруль ГИБДД. Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, последствия столкновения ликвидированы.



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