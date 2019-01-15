Людиновский предприниматель пытался выкупить нелегальную икру за взятку

15.01.2019 17:24 47

39-летний житель Людиново перед новогодними праздниками торговал с машины красной икрой, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета во вторник, 15 января.

Полицейские провели проверку и обнаружили, что документов на деликатес у мужчины нет. В итоге икру изъяли, торговцу грозила административная статья.

Мужчина попытался решить проблему с помощью взятки. Он предложил сотрудникам 30 тысяч рублей, чтобы ему вернули товар и закрыли дело. Полицейский сообщил о предложении своему начальству, передача денег проходила под оперативным контролем.

Теперь мужчине грозить уже уголовная статья за дачу взятки. Он под подпиской о невыезде.