Электричество планово отключат на окраинах Калуги

15.01.2019 16:59 83

В среду, 16 января, для плановых работ на окраинах Калуги будет отключена электроэнергия, сообщил филиал «Калугаэнерго»

с 9:00 до 17:00 света частично не будет в деревне

Верхняя Вырка

С 11.00 до 13:00 электричество отключат в: