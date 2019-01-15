Электричество планово отключат на окраинах Калуги

В среду, 16 января, для плановых работ на окраинах Калуги будет отключена электроэнергия, сообщил филиал «Калугаэнерго»
с 9:00 до 17:00 света частично не будет в деревне
Верхняя Вырка
С 11.00 до 13:00 электричество отключат в:
Крутицы,
Николаевка,
Никольское,
Фабрика,
СНТ Оазис,
Орбита (частично)
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