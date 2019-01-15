Холодную воду отключат в ряде домов Обнинска из-за ремонта

15.01.2019 19:00 252

В среду, 16 января, из-за ремонтных работ на водопроводе отключат холодную воду в нескольких домах в Обнинске, сообщила администрация наукограда.

Воды с 9:00 не будет:

ул. Королева, 10, 10а;

ул. Звездная, 1а, 1б, 5, 7, 13, 15;

магазин «Верный»

Восстановить водоснабжение рассчитывают к 17:00.

Для жителей организуют подвоз питьевой воды. Машина с ней будет стоять на стоянке у «Верного» с 10:00.