Лже-газовики украли деньги у калужского пенсионера

15.01.2019 20:43 303

Незнакомые мужчины пришли к калужскому пенсионеру в квартиру и представились сотрудниками спецорганизации, проверяющей и обслуживающей газовое оборудование, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 15 января.

Один лже-газовщик отвлекал дедушку разговорами о необходимости замены устаревшего оборудования. Второй в это время обследовал дом.

Через 3 часа после ухода обманщиков, старик обнаружил, что нет 13 тысяч рублей, хранившихся в укромном месте.

Полицейские разыскивают воров.