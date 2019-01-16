Приезжий украл деньги с карточки калужского пенсионера, чтобы уехать в Москву

16.01.2019 08:00 155

Мужчина, приехавший из Адыгеи в Калугу на заработки, познакомился на улице Ленина с девушкой. Общение они продолжили у нее дома, затарившись алкогольными напитками, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 15 января.

Во время застолья к пьющим присоединился пожилой сосед девушки. Когда алкоголь на столе кончился, пенсионер дал приезжему карточку, чтобы тот купил в магазине водки, и сообщил пин-код.

Гость ушел и больше не вернулся, а со счета дедушки списалось 9 тысяч рублей.

Полицейские задержали вора. Тот заявил, что деньги ему были нужны для поездки в Москву, поэтому на украденные средства он купил билет на электричку, а остальное потратил на свои нужды. Приезжий признал вину и раскаялся. У него уже есть судимость за грабеж.



