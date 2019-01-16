В калужском аэропорту разрешили открыть «Dutyfree»

16.01.2019 06:59 327

Правительство РФ опубликовало постановление, с перечислением аэропортов в которых разрешено открывать магазины «Dutyfree» в зоне прилета, сообщила пресс-служба калужской таможни во вторник, 15 января.

Магазин беспошлинной торговли разрешили в том числе открыть в калужском аэропорту.

Раньше «Dutyfree» разрешали размещать только в зоне вылета, то есть покупать там могли только те, кто прошел таможенный и пограничный контроль.