В калужском аэропорту разрешили открыть «Dutyfree»

Правительство РФ опубликовало постановление, с перечислением аэропортов в которых разрешено открывать магазины «Dutyfree» в зоне прилета, сообщила пресс-служба калужской таможни во вторник, 15 января.
Магазин беспошлинной торговли разрешили в том числе открыть в калужском аэропорту.
Раньше «Dutyfree» разрешали размещать только в зоне вылета, то есть покупать там могли только те, кто прошел таможенный и пограничный контроль.
|
В Обнинске молодежь не поделила перекресток 16.01.2019 11:03
Вчера на дорогах области три человека пострадали в авариях 16.01.2019 10:57
Несовершеннолетним вейперам больше не продадут электронные сигареты 16.01.2019 10:50
Калужанин обокрал пьяного отчима, но вскоре попался 16.01.2019 10:08
Липовый сотрудник банка ограбил жительницу Обнинска 16.01.2019 09:58
Предприниматель лишился 23 килограмм икры и попался на взятке 16.01.2019 09:44
В столкновении автомобилей в Жиздринском районе пострадал человек 16.01.2019 08:39
Лже-газовики украли деньги у калужского пенсионера 15.01.2019 20:43
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: