Традиционный мотокросс пройдет в Обнинске

15.01.2019 15:29 133

В субботу, 26 января в Обнинске пройдет 22-й зимний мотокросс на спортивной трассе у плотины Протвы (напротив АБЗ).

Состязаться байкеры будут в 7 классах: 50 куб. см, 65 куб. см, 85 куб. см, «Хобби», «Ветераны» (группа А,Б,С) с 45 лет, Open и Open (после 35 лет.) в каждой группе пройдет по два заезда.

За мусор на стоянке и езду на мотоциклах в закрытой для этого зоне организаторы грозят запретить байкерам участвовать в гонке.

Состязания начнутся в 12:00.