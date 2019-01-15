6 ДТП произошло в области за понедельник

15.01.2019 15:03 180

В понедельник, 14 января, в Калужской области произошло 6 серьезных ДТП в которых пострадали 8 человек. Среди пострадавших и один маленький ребенок.

Также в регионе произошло 64 столкновения с материальным ущербом.

Инспекторы ГИБДД оштрафовали за день 1159 нарушителей, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Из них 6 пьяных водителей, 66 — пешеходов-нарушителей, 15 водителей, перевозивших детей не по правилам. 2 — выехали на «встречку».