Офорты и литографии Гойи и Пикассо покажут в Обнинске

15.01.2019 14:40 133

Выставка офортов и литографий «Песок и кровь. Гойя и Пикассо» пройдет в музее истории Обнинска с 25 января по 17 марта.

На выставке будут представлены работы испанских художников Франсиско Гойи и Пабло Пикассо, посвященные корриде.

Экспозицию составят более 130 произведений.

Коррида Гойи и коррида Пикассо – это два мира. Для первого важны историзм и правдивость с практически фотографическим воспроизведением событий. Для второго важна символическая ценность происходящего на арене, в большей степени отражающая мистическую связь главных действующих лиц.