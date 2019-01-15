Вор залез в квартиру, выпил чужой коньяк, переночевал на чужом диване и украл деньги

15.01.2019 14:16 256

38-летний калужанин напился с незнакомцами в одном из дворов и пошел домой, но по пути кирпичом разбил стекло в квартире на первом этаже, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 15 января. Квартира временно пустовала — хозяева уехали в другой регион.

Мужчина залез в дом, нашел в холодильнике бутылку коньяка и выпил ее. Затем он захотел спать, решил разложить диван и нашел спрятанные под ним 37 тысяч рублей. Вор переночевал в пустующей квартире, а наутро ушел домой с деньгами.

Соседи позвонили хозяевам квартиры и сообщили о разбитом окне. Те вызвали полицию. Грабителя нашли.