350 тысяч составила неустойка за долги по алиментам

15.01.2019 13:48 190

Отец несовершеннолетней жительницы Малоярославца с 2014 года нерегулярно выплачивал алименты на содержание дочери, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 15 января.

Нерадивый отец задолжал ребенку порядка 400 тысяч рублей. В итоге мать обратилась в прокуратуру, а та подала иск в суд.

Он обязал папашу выплатить неустойку в размере 350 тысяч рублей.