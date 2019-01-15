Пьяный украл 3 банки кофе, чтобы заплатить за маршрутку

15.01.2019 13:18 190

Калужанин распивал алкоголь, а когда горячительное закончилось, он решил поехать на маршрутке в другой район, но денег на проезд у мужчины не было, сообщила подробности одной кражи во вторник, 15 января, пресс-служба областного УМВД.

Тогда он решил что-нибудь украсть в ближайшем сетевом магазине, чтобы продать или отдать таксисту за проезд. Калужанин взял с прилавка три стеклянные банки с кофе и прошел мимо касс не заплатив. Это заметили охранники, которые потребовали воришку остановиться. Пьяный убежал на улицу, там выронил банки и скрылся во дворах.

Полицейские вычислили мужчину по камерам видеонаблюдения. Его будут судить за грабеж.