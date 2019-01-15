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Калужанина будут судить за сбитого насмерть пешехода

15.01.2019 12:56 0 271
Калужанина будут судить за сбитого насмерть пешехода

29-летнего жителя Калуги обвиняют в том, что он угнал машину и насмерть сбил пешехода в Воротынске, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 15 января.

Молодой человек 27 октября прошлого года напился, угнал ГАЗ 2217 («Соболь») и поехал на нем кататься по Воротынску. На улице Придорожной он выехал на обочину и задавил 43-летнюю женщину.

Мужчина сбежал с места ДТП, но вскоре врезался в другой автомобиль и был задержан.

По одной статье молодому человеку грозит до 7 лет, по другой — до 5 лет лишения свободы.

 


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