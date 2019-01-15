ГИБДД предупреждает о плохой погоде

15.01.2019 12:41 329

Ухудшение погоды произошло на территории Калужской области во вторник, 15 января, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Водителей поэтому просят быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и выбирать скорость с учетом ситуации на дорогах. Пешеходов призывают переходить дорогу только по переходам, а при плохой видимости носить светоотражающие элементы на одежде.



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