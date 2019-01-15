Мигрант пытался торговать героином во время новогодних каникул

15.01.2019 12:23 198

38-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья задержали при попытке разложить по «закладкам» 10 свертков с героином, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 15 января.

Каждый сверток был тщательно обернут черной изолентой. Распространять дурман мигрант собирался вечером в новогодние праздники. Дома у наркосбытчика нашли еще более 200 гр героином.

За попытку сбыть героин приезжему грозит до 20 лет колонии.