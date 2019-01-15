Рекордные 6,2 тысяч кубометров снега вывезли в калужских улиц

15.01.2019 11:41 201

За ночь на вторник, 15 января, с калужских улиц вывезли 6200 кубометров снега. Это больше, чем во все остальные дни этой зимой. Осадки с городских улиц убирали ночью 112 дворников и 109 единиц спецмашин.

На дороги высыпали 381 тонну песко-соляной смеси.

Днем улицы областного центра продолжили убирать 147 дорожных рабочих и 94 спецмашины, сообщила пресс-служба городской управы.

Снег вывозится с улиц Салтыкова-Щедрина. Московской, Тульской, Королева, Степана Разина, Кутузова, Луначарского, Кирова (от Московской до сквера Мира), Лесной, Молодежной. Льва Толстого, Киевки, Зерновой, 40 лет Октября, Баррикад, Телевизионной, Комсомольской. А также из парка Культуры и отдыха и из Ждамирово.