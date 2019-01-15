Водитель фуры врезался в стоящую фуру

15.01.2019 10:35 410

Два грузовика с полуприцепами «ДАФ» и «Мерседес» столкнулись на М3 «Украина» в Сухиничском районе в понедельник, 14 января.

По предварительным данным, в 6:45 утра 62-летний водитель фуры «Даф» врезался в стоявшую фуру «Мерседес», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате столкновения пострадал пассажир «Дафа», он госпитализирован.